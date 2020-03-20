Camiler cemaatsiz kaldı, gözyaşları sel oldu Camiler cemaatsiz kaldı, gözyaşları sel olduEnis TABAK, (DHA)- Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok Müslüman ülke Cuma namazının cemaatsiz kılınmasına karar verdi.

Camiler cemaatsiz kaldı, gözyaşları sel oldu

Enis TABAK, (DHA)- Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok Müslüman ülke Cuma namazının cemaatsiz kılınmasına karar verdi. Sırbistan ve Suudi Arabistan'da Cuma namazının cemaatsiz kılınması duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Müezzinler ezan okuduğu sırasında gözyaşlarına boğulurken, namaz kıldıran imamlar ise gözyaşları içinde duaları okumakta oldukça zorlandı.

Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki bir köyde müezzinin ezanı ağlayarak okudu. Görüntüler, sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde Balkanlardaki çok sayıda ülkede, camilerde namazların cemaatsiz kılınması kararı alındı. Kararın alınmasının ardından ilk Cuma namazı Balkan ülkelerinde cemaatsiz kılındı.

KABE İMAMI SURE OKURKEN AĞLADI

Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Mescid-i Nebevi'de, koronavirüs nedeniyle Cuma namazına az sayıda kişi katıldı. Mescid-i Nebevi'de ayetleri okuyan imam, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: DHA