Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı mı? Camilerde vakit namazı kılınıyor mu, serbest mi? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda camilerde vakit namazı kılınıp kılınmayacağı konusuna açıklık getirdi. Peki, Camilerde vakit namazı kılınıyor mu, serbest mi? Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı mı?

Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı mı ve Camilerde vakit namazı kılınıyor mu, serbest mi gibi çok merak edilen sorular Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklaması ile netleşti. Peki, Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı mı? Camilerde vakit namazı kılınıyor mu, serbest mi? İşte, detaylar.

CAMİLER BEŞ VAKİT CEMAATLE NAMAZA AÇILDI MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda camilerde cemaatle namaz kılınmasıyla ilgili alınan kısıtlama kararının kaldırıldığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camilerde sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde cemaatle namaz kılınacağını açıkladı. Erbaş "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" ifadelerine yer verdi.