Camiler açılıyor: Hangi camiler, ne zaman açık olacak, nasıl önlemler alındı?
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Camiler açılıyor: Hangi camiler, ne zaman açık olacak, nasıl önlemler alındı?

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana toplu ibadete kapalı olan camilerden uygun koşulları sağlayanlar yarın kapılarını cemaate açıyor.

Camiler açılıyor: Hangi camiler, ne zaman açık olacak, nasıl önlemler alındı?
28.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:30

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana toplu ibadete kapalı olan camilerden uygun koşulları sağlayanlar yarın kapılarını cemaate açıyor.

81 ilde belirlenen camilerde, cemaatle birlikte öğle, ikindi ve Cuma namazları kılınacak, diğer vakitlerde kendi başına namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak.

Ancak cemaatin sağlık riski oluşturulmaması adına bir dizi kurala uyması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 23 Mayıs'ta 81 il valiliğine gönderdiği "cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi" hakkında genelgeye göre:

Diyanet İşleri Başkanlığı da hazırladığı afişte, cemaatin uyması gereken kuralları belirtti. Buna göre abdesthane ve tuvaletler kapalı olacağı için, abdestin camiye gelmeden alınması gerekiyor. Ayrıca herkesten kendi seccadesini getirmesi isteniyor.

İstanbul Valiliği de camilerin cemaate yeniden açılmasıyla ilgili olarak yayımladığı açıklamada, öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzxere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazlarının cami içinde, Cuma namazlarının ise cami dışında kılınacağını belirtti.

Camilerde nasıl önlemler alınıyor '

İlgili bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirlenenkurallara göre cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecek.

Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemeri çalıştırılmayacak.

Abdesthane, şadrvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak.

Namaz kılınacak tüm alanlarda koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmayacak.

Koronaivrüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri uyarıcı afişler cami ve mescitlere asılacak.

Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek. Mevlit, toplu yemek vb etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına ve çeşitli ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanması için ibadet edilecek mekanlarda her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacak. Kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında cemaate uygun bir şekilde duyurulacak.

İstanbul'da hangi camiler açık olacak'

göre İstanbul'daki 3 bin 457 cami ve mescittn 1923 cami ve mescit ile 264 mekanda Cuma nazaı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlandı.

Valilik'in internet sitesinde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi yer alıyor.

Listede camilerin açık alanlarına ve izin verilecek kişi sayısına dair bilgiler de mevcut.





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