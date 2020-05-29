Camiler 74 gün sonra cemaatle buluştu
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Camiler 74 gün sonra cemaatle buluştu

Camiler 74 gün sonra cemaatle buluştu Camiiler de toplu ibadet yeniden başladı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiiler, bugün kontrollü olarak kılınan Cuma namazıyla birlikte tekrardan ibadete açıldı.

29.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:14

Camiler 74 gün sonra cemaatle buluştu

Camiiler de toplu ibadet yeniden başladı

ANKARA - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiiler, bugün kontrollü olarak kılınan Cuma namazıyla birlikte tekrardan ibadete açıldı. Ankara'da bin 687 camii de Cuma namazı kılındı.

Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs salgını dolayısıyla ülkeler çeşitli tedbirler almıştı. Türkiye'de salgın yayılımının önüne geçmek için çeşitli tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırdığı yeni normalin detayları gün geçtikçe belli olmaya başlandı. Bu kapsamda, 16 Mart tarihinde toplu olarak ibadete kapatılan camiler, bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte tekrardan ibadete açıldı.

"Sosyal mesafeye uyularak kılındı"

Kılınan Cuma namazı öncesinde Ankara'da bulunan camilerde cemaatin temas edeceği alanlarda detaylı temizlik işlemleri yapıldı. Başkent'in simgesi camileri temizleyen görevliler, cami avlularını yıkayarak dezenfekte etti. Cemaatle kılınacak namaz öncesi tüm tedbirler alınırken, cami girişlerine dezenfektanlar yerleştirildi. Camilerde tedbir amaçlı tespih, rahle gibi ortak malzeme kullanımına izin verilmezken, saf düzeni sosyal mesafe kurallarına göre belirlendi. Ayrıca dezenfektesi mümkün olmayan malzemeler üzerinde namaz kılınmasına izin verilmezken, vatandaşlar tek kullanımlık veya evlerinden getirdikleri seccadelerle namazlarını kıldı.

"Ankara'da bin 687 camiide Cuma namazı kılındı"

Ankara'da bulunan 3 bin 11 camiiden, avlusu müsait olan bin 687 tanesinde Cuma namazı kılındı. Bu kapsamdaki camiilerden bir tanesi olan Ankara'nın sembolik mekanlarından Hacı Bayram-ı Veli Camii'de Cuma namazında cemaatle buluştu. Evlerinden getirdikleri seccadelerle namaz kılan vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etti. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde alınan önlemler doğrultusunda Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde gerçekleştirilen Cuma namazına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cami girişinde namaz kılmaya gelenlerin ateşleri ölçülürken, vatandaşlar sosyal mesafe ve maske takma kuralına dikkat etti.

Camiler 74 gün sonra cemaatle buluştu

Kaynak: İHA

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