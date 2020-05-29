Camiler 74 gün sonra cemaatle buluştu
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Camiler 74 gün sonra cemaatle buluştu

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı.

Camiler 74 gün sonra cemaatle buluştu
29.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:35

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı. Ankara'da bin 687 camide cuma namazı kılındı.

Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de de salgın yayılımının önüne geçmek için çeşitli tedbirler alınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırdığı yeni normalin detayları gün geçtikçe belli olmaya başladı. Bu kapsamda 16 Mart tarihinde toplu olarak ibadete kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte tekrardan ibadete açıldı. Cuma namazı öncesinde Ankara'da bulunan camilerde cemaatin temas edeceği alanlarda detaylı temizlik yapıldı. Başkent'in simgesi camileri temizleyen görevliler, cami avlularını yıkayarak dezenfekte etti. Cami girişlerine de dezenfektanlar yerleştirildi. Camilerde tedbir amaçlı tespih, rahle gibi ortak malzeme kullanımına izin verilmezken, saf düzeni sosyal mesafe kurallarına göre belirlendi. Ayrıca dezenfektesi mümkün olmayan malzemeler üzerinde namaz kılınmasına izin verilmezken, vatandaşlar tek kullanımlık veya evlerinden getirdikleri seccadelerle namazlarını kıldı.

ANKARA'DA BİN 687 CAMİDE CUMA NAMAZI KILINDI

Ankara'da 3 bin 11 camiden avlusu müsait olan bin 687 tanesinde cuma namazı kılındı. Ankara'nın sembolik mekanlarından Hacı Bayram-ı Veli Camii de cuma namazında cemaatle buluştu. Evlerinden getirdikleri seccadelerle namaz kılan vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etti. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde alınan önlemler doğrultusunda Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan cuma namazına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cami girişinde namaz kılmaya gelenlerin ateşleri de ölçüldü.

(Mevlüt Hasgül - Cem Geçim - Ömer Çetin/İHA)

Kaynak: İHA

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