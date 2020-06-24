Camiler 3 ay aradan sonra sabah namazına açıldı, cemaat Ulu Cami'ye koştu
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Camiler 3 ay aradan sonra sabah namazına açıldı, cemaat Ulu Cami'ye koştu

Camiler 3 ay aradan sonra sabah namazına açıldı, cemaat Ulu Cami'ye koştu Bursa'daki camilerde, yeni tip korona virüs ile mücadelede normalleşme sürecinde, cemaatle ibadete açılan camilerde ilk sabah namazı eda edildi.

24.06.2020 06:43 | Son Güncelleme: 24.06.2020 06:51

Camiler 3 ay aradan sonra sabah namazına açıldı, cemaat Ulu Cami'ye koştu

BURSA - Bursa'daki camilerde, yeni tip korona virüs ile mücadelede normalleşme sürecinde, cemaatle ibadete açılan camilerde ilk sabah namazı eda edildi.

Bursa'da ve bütün şehirde salgın yüzünden verilen aranın ardından ilk sabah namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, camilerde 5 vakit namazın cemaate açıldığını duyurması üzerine, Bursa'nın tarihi camisi Ulu Cami'de sabah namazı kılındı.

Vatandaşların çok yoğun olmadığı gözlenirken, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, girişte dezenfektan kullanarak, 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu.

Covid-19 salgını nedeniyle 16 Mart'ta ülke genelinde camilerde cemaatle ibadete kapatılan ve kısa süre önce cuma, öğlen ve ikindi namazlarına açılan camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığının kararıyla artık tüm vakitlerde toplu ibadet yapılmasına karar verildi.

Camiler 3 ay aradan sonra sabah namazına açıldı, cemaat Ulu Cami'ye koştu

Kaynak: İHA

Manşet

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