Camiden Yardım Parasını Çalan Hırsızlar Yakalandı

Ankara'da bir camiden Kur'an kursu için toplanan paraları çalan hırsızlar polis ekiplerince yakalandı.

Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'ndeki bir camiden Kur'an kursu için toplanan bir miktar yardım parasını ve 2 diz üstü bilgisayarı çalan hırsızların yakalanması için Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu, E.Y, B.Ö, M.E.K. ile G.E.Ö'yü yakalayan ekipler, şüphelilerin aldığı 2 dizüstü bilgisayar ve hırsızlık olayında kullanılan suç aletlerini ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen zanlılardan, E.Y ve B.Ö. tutuklanırken, M.E.K. adli kontrol şartıyla, G.E.Ö. de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA