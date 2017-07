Camiden Yardım Paralarını Çalan Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da camiden yardım paralarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs, tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Gökcecat Köyünde bulunan merkez camisinden yardım kumbarasını aldığı gerekçesiyle 30 yaşındaki U.S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından U.S., adliyeye sevk edildi. U.S., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU