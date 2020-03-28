Camiden ve polis ekiplerinden 'Dışarı çıkmayın' anonsu
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Kilis, Polis

Camiden ve polis ekiplerinden 'Dışarı çıkmayın' anonsu

Camiden ve polis ekiplerinden 'Dışarı çıkmayın' anonsu Kilis'te, 65 yaş üzeri olanlar sokağa çıkmayın uyarısı cami hoparlöründen Türkçe ve Arapça anons edilirken, polis araçlarından vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yapılıyor.

28.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:40
Camiden ve polis ekiplerinden 'Dışarı çıkmayın' anonsu

Camiden ve polis ekiplerinden 'Dışarı çıkmayın' anonsu

KİLİS - Kilis'te, 65 yaş üzeri olanlar sokağa çıkmayın uyarısı cami hoparlöründen Türkçe ve Arapça anons edilirken, polis araçlarından vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yapılıyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalara cami hoparlöründen Türkçe ve Arapça anons edilerek dışarı çıkmayın uyarısı yapılıyor. Polis araçlarından ise vatandaşlara zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın uyarısı yapılırken, vatandaşların bir kısmı bu uyarıları aldırış etmeden sokağa çıkması dikkat çekiyor.

Camiden ve polis ekiplerinden 'Dışarı çıkmayın' anonsu

Kaynak: İHA

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Camiden ve polis ekiplerinden 'Dışarı çıkmayın' anonsu

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