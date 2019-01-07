Camiden ses sistemi çalan hırsız kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te Dumlupınar Cami içerisinden ses sistemini çalarak kayıplara karışan şahıs yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey İlçesinde bulunan Dumlupınar Cami içerisinden ses sistemini çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın şüphelisi H.M'nin Cami'den hırsızlık yaptığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Cep telefonu da çalmıştı

Aynı şahsın farklı bir tarihte ise bir işyerinden cep telefonu çaldığı öne sürüldü.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği güvenlik kameralarından yola çıkarak şüpheliyi yakaladı.

Operasyon ile yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA