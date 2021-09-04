Camiden sarık ve cübbeleri kendisinin gibi alıp götürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Camiden sarık ve cübbeleri kendisinin gibi alıp götürdü

Camiden sarık ve cübbeleri kendisinin gibi alıp götürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de bir camiye giren şahıs, odada bulunan sarık, cübbeleri ve seccadeleri alıp götürdü.

Kağıthane'de bir camiye giren şahıs, odada bulunan sarık, cübbeleri ve seccadeleri alıp götürdü. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen şahıs önce güvenlik kamerasına sonra da polis ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 01 Eylül'de Sultanselim Mahallesi Halilrahman Camii'ne giren şahıs, elini kolunu sallaya sallaya caminin içinde dolaşmaya başladı. Ardından bir odaya dalan şahıs içerideki çok sayıda sarık ve cübbeyi yüklenerek çıktı. Cami görevlisi Sıddık Çığrıkcı, bazı cübbe, sarık ve seccadelerin çalındığını fark edince güvenlik kameralarına baktı ve gerçek ortaya çıktı. Görevlinin başvurusu üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, cübbeleri alıp götüren şahsın kimliğini tespit etti. Cübbe ve sarıkları alan kişi Ş.Ç., ringe çıkan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Seyrantepe Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde yakalandı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı

Şahıs farklı camilerden de aldığı cübbe, sarık ve seccadeleri yıkamak için aldığını iddia ederken, annesi ise ifadesinde Ş.Ç.'nin akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi. Gözaltına alınan şahıs adli mercilere sevk edilirken, çalınan 9 sarık, 7 cübbe, 25 seccadenin polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bunalıma giren vatandaş otomobil içinde intihar girişiminde bulundu
Bunalıma giren vatandaş otomobil içinde intihar girişiminde bulundu
Karısına 'İlk buluştuğumuz yerdeyim' diye mesaj atıp intihar etti
Karısına "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj atıp intihar etti
Son dakika haber | Kardeşini pompalı tüfekle öldürüp, babasını da dövdükten sonra kaçtı
Son dakika haber | Kardeşini pompalı tüfekle öldürüp, babasını da dövdükten sonra kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Mesut Akusta Didem Arslan Yılmaz
Spor Diego Mesut Özil Samet Aybaba Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Camiden sarık ve cübbeleri kendisinin gibi alıp götürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 13:41:02. #1.14#

title