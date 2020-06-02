Camiden musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Camiden musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde camiden musluk çaldığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

02.06.2020 19:52 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:57

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde camiden musluk çaldığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abdulkadir Geylani Camisi şadırvanından 8 çiftli, 1 tekli musluğun çalınması üzerine harekete geçti.

Caminin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık görüntülerini inceleyen ekipler, C.P. ve A.C'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Camiden musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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