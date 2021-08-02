Camiden klima kablosu çalan çocuk kameraya böyle yansıdı

Camiden klima kablosu çalan çocuk kameraya böyle yansıdı Osmaniye'de bir camide bulunan klimalara ait bakır kabloları çalan hırsızlık şüphelisi önce kameralara ardından polise yakalandı.

Camiden klima kablosu çalan çocuk kameraya böyle yansıdı

OSMANİYE - Osmaniye'de bir camide bulunan klimalara ait bakır kabloları çalan hırsızlık şüphelisi önce kameralara ardından polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkezde bulunan bir caminin klimalarının çalışmadığını fark eden cami imamı yaptığı kontrollerde klimalara ait kabloların yerinde olmadığını görmedi. Cami içerinde bulunan güvenlik kameralarını izleyen cami imamı bir şahsın klimalara ait kabloları çaldığını gördü.

İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı camiye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği sevk edildi. Kamera görüntülerini izleyen ekipler kabloları çalan şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı olan M.C.G. olduğunu tespit etti. Yapılan saha çalışmaları sonucu şahıs metruk bir binada gözaltın alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca şahsın farkı tarihlerde hırsızlık amacıyla girdiği evlerden 6 adet tam altın ile 2 adet çeyrek altın çaldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya