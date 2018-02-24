Camiden İmamın Bisikletini Çalarken Suçüstü Yakalandı
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Camiden İmamın Bisikletini Çalarken Suçüstü Yakalandı

Samsun’da kimliği belirlenemeyen bir kişi, camide imama ait bir bisikleti ve kullanılmayan kapıları çalarken suçüstü yakalandı.

Camiden İmamın Bisikletini Çalarken Suçüstü Yakalandı

Samsun'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, camide imama ait bir bisikleti ve kullanılmayan kapıları çalarken suçüstü yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Kadiköy Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiye gelen bir genç, ilk olarak cami imamına ait bisikleti gözüne kestirerek çalmak istedi. Önce bisikleti ardından ise cami avlusunda bulunan kapıları alarak kaçmak isteyen şahıs, polisler tarafından suçüstü yakalandı. Polisleri görünce kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şahıs gözaltına alındı. Cami imamının şikayeti üzerine yakalanan ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsı ekipler Samsun İlyasköy Polis Merkezine götürdü.

Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN

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