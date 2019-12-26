Camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı
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Camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı

Çorlu'da bir caminin alüminyum korkuluklarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

26.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:54
Camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı

'da bir caminin alüminyum korkuluklarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaca Ahmet Camisi'nin alüminyum korkuluklarının bir kişi tarafından söküldüğünü fark eden mahalle sakinleri polise verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri korkulukları söken Övünç Y'yi (18) gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek gerekli işlemler için Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli buradaki sorgusunun ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi.

Çıkartıldığı hakimlikçe "hırsızlık" suçundan tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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