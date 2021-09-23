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Camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı

Samsun'da caminin abdesthanesinde ki depoda bulunan mutfak malzemelerini çaldığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da caminin abdesthanesinde ki depoda bulunan mutfak malzemelerini çaldığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'ndeki Osmaniye Camisi'nde gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin abdesthanesinin deposundan 3 adet bakır çay ocağı kazanı, 70 adet krom tabldot, 70 adet çatal-kaşık ve 7 adet demir sürahi çalındı. Olay polise haber verildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri hırsızlık olayını 58 yaşındaki Ş.D.'nin gerçekleştirdiğini tespit ederek şahsı yakalayıp gözaltına aldı.

Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen Ş.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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