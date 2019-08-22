Camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
Samsun'un Canik ilçesinde bir camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Samsun'un Canik ilçesinde bir camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, 200 Evler Camisi'nden 3 avize, işi şamdan ve şamdan ayağının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten polis, hırsızlık şüphelisi S.A'yı (23) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "mabetten hırsızlık" suçundan tutuklandı.