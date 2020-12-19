Camiden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Camiden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

19.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:25
Camiden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir camiden meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir camiden meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Nizip ilçesi Menderes Mahallesi'nde bulunan bir camide hırsızlık olayı meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışmada, şahsın kimliğini ve adresini tespit ederek operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan M.A.'nın aranması bulunduğu öğrenildi.

M.A., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Arto Merve Dizdar Şevket Çoruh Caner Cindoruk
Spor Neymar Çağdaş Atan Rıza Çalımbay Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Samsun İtfaiye Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Camiden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 15:31:03. #1.15#
title