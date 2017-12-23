Camiden Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Gazipaşa ilçesinde camiden hırsızlık yapan zanlı yakalandı.



Yeni Cami'de abdest alan vatandaşların ceplerinden para ve değerli eşyaların çalındığı ihbarını alan polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



Caminin güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceleyen polis, görüntüde Ramazan K'nin, yaşlı bir adamın abdest almak için astığı ceketinin cebinden cüzdanını alarak kaçtığını tespit etti.



Polis, cuma günü abdesthanede zanlıyı bekledi. Cuma namazı saatinde abdesthaneye gelen Ramazan K'nin aynı yöntemle bir kişinin daha ceketinden cüzdanını çaldığını gören polis, zanlıyı gözaltına aldı.



Ramazan K'nin üzerinden, çalınan cüzdan ve 300 lira para çıktı. Daha önce de aynı suçtan 4 dosyası bulunan Ramazan K'nin, Isparta'dan hırsızlık için Gazipaşa'ya geldiği, hırsızlık yaptıktan sonra Isparta'ya döndüğü öğrenildi.



Gözaltına alınan Ramazan K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.