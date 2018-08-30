Camiden Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Gaziantep'te bir caminin abdesthane musluklarının çalınması anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep'te bir caminin abdesthane musluklarının çalınması anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Karaoğlan Mahallesi'ndeki Hz. Aişe Camisi'nin görevlileri, 2 gün önce camiye geldiklerinde girişte bulunan muslukların yerinde olmadığını gördü.
Durumu polise bildiren görevliler, başka bir gün de vatandaşların ayakkabılarının çalındığını aktardı.
Cami girişindeki muslukların çalındığını tespit eden polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Öte yandan görevliler, önlem amacıyla caminin bazı kapılarını zincirleyerek kilitledi.
Polisin incelediği güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin cami avlusunda çevreyi gözledikten sonra muslukları eliyle söktüğü ve poşete koyduğu görülüyor.
Kimliği belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.