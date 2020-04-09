Camiden güldüren 'evde kalun' anonsu yapılan köyde, kimse dışarı çıkmıyor
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Koronavirüs, Fındıklı, Rize, Güncel

Camiden güldüren 'evde kalun' anonsu yapılan köyde, kimse dışarı çıkmıyor

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, Muhammet Ermiş'in cami hoparlörlerinden yaptığı 'Evde kalun' anonsu ile duyanları güldürdüğü Beydere köyünde, kimse dışarı çıkmıyor.

09.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:13
Camiden güldüren 'evde kalun' anonsu yapılan köyde, kimse dışarı çıkmıyor

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, Muhammet Ermiş'in cami hoparlörlerinden yaptığı 'Evde kalun' anonsu ile duyanları güldürdüğü Beydere köyünde, kimse dışarı çıkmıyor. Ermiş'in anonsunu duyanlar ise başka köylerden arayarak, anons için çağırıyor.

Fındıklı ilçesi Beydere köyünde yaşayan ve koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek isteyen Muhammet Ermiş, gizlice girdiği camide Karadeniz şivesi ile anons yaptı. Köy halkına seslenen Ermiş, "Değerli Beydere köyü sakinleri; evde kalun evde, hastaluk var hastaluk. Size hava geliyi, evde durun. Ateşi yakun, çayi demleyun, funduğu kavurun, oturun evde, dışarıda bir şey yok, hastaluk var" dedi. Köy halkına iki haberi olduğunu da söyleyen Ermiş, "Size iki tane iyi haberum var. Köyümüzde hiç korona hastaluği vakasi yok. İkinci güzel haberum, köyde dedikodu da yok, kimse dedikodu yapmayi. Evden dışari çıktığı yok. Evde kalun, Allah sonumuzu hayır eyleye" diyerek, anonsu tamamladı.

BAŞKA KÖYLERDEN ANONS İÇİN ÇAĞRILIYORErmiş'in sosyal medyada paylaşılan anons görüntüleri ilgi gördü. Anonsun yapıldığı Beydere köyünde ise 'evde kal' çağrılarına uyuluyor. Kimsenin evinden dışarı çıkmadığı köyde, vatandaşlar evlerinde kalıyor. Ermiş'i başka köylerden arayanlar da anons için çağırıyor.'MESAJIM YERİNE ULAŞTI'Anonsun yerine ulaştığını, insanların kendilerini arayarak başka köylere davet ettiğini anlatan Muhammet Ermiş "Köyümüzde şiveli bir şekilde anons yaptık. Anonstan önce dışarıda çok insan vardı. Şu an herkes evinde, ben bile evden çıkmıyorum. Türkiye'nin her yerinde aynı anons yapılıyordu.  Biz de Rizeli olduğumuz için farklılık yapmak istedim. Şiveli bir anons yaptım. Herkes de anladı. Şu an herkes evinde, dışarı çıkan yok. Anonstan sonra herkes aradı 'biz senin sözünü dinledik, bir daha anons yap' diye ısrar edenler oldu. Başka köylerden bile arayan oldu. 'Köyümüze gel anons yap' diye talepler geldi. Şu an köyde dışarıda kimse yok. Balkonlarda bile kimseler yok. Mesajım yerine ulaştı" diye konuştu.  'ANONSUN YARARI OLDU'Karadeniz şivesi ile yapılan anonsun dikkatlerini çektiğini anlatan köy sakinlerinden Ahmet Çolak "Anons işe yaradı. Köyümüzden Türkiye'ye bile seslenmiş oldu. Köyümüze de mutlaka yararı oldu. Böyle bir gencimizin bu tür durumda bir sorumluluk üstlenmesi ve aklına böyle bir şey gelmesi özveridir. Buna bizim yanlış demememiz mümkün değildir" diye konuştu.Beydere Köyü Muhtarı Ziya Ermiş de "Koronavirüs salgınının ülkemizde etkili olduğu zamanlarda Muhammet kardeşimiz kendine ve yöremize has üslupla vatandaşımıza yardımcı olmak için böyle bir anons yapmış. Bu anonsun faydalı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Çolak ise "Gerçekten güzel bir şey yaptı. Toplumda olan bir sorunu ortadan kaldırmış oldu. Bu anons halkın dışarı çıkmaması ve salgının yayılmasının önüne geçilmesi için çok yararlı oldu. Anonsu duyduktan sonra daha dikkat etmeye özen gösteriyoruz. Bu anons bizi hem heyecanlandırdı, hem sakinleştirdi" dedi.


Kaynak: DHA

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