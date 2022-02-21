Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu UŞAK Uşak'ta camiden çıkıp yürüyerek evine gitmekte olan şahıs, husumetlisi tarafından silahla başından vuruldu.

UŞAK (İHA) - Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu

UŞAK Uşak'ta camiden çıkıp yürüyerek evine gitmekte olan şahıs, husumetlisi tarafından silahla başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay Uşak Merkez'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne bağlı 4. Seher Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre H. Ç. (76), camiden çıkıp evine yürüdüğü sırada, önceden de husumetli oldukları öğrenilen yan komşusu K. İ. tarafından silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre; evinin bahçesinde sandalye de oturduğu sırada H. Ç.'yi gören K. İ., belinde bulunan tabanca ile 2 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan H. Ç., sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olay yerinde bulunan K. İ. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu

Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu

Camiden evine dönerken husumetlisi tarafından başından vuruldu

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - 3. Sayfa

Uşak, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title