Camiden Demir Kapı ve Pencere Çalan İşitme Engelli Yakalandı

SAMSUN'da, bir camiden demir kapı ve pencereyi çaldığı iddia edilen işitme engelli şüpheli, bisikletiyle kaçarken polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Kadıköy Camii'nde meydana geldi. Camiye giren şüpheli, demir kapı ve pencereyi söküp, bisikletinin yanına taşıdı. Ardından bisiklete binen şüpheli, kapı ile pencereyi sürükleyerek kaçtı. Caddede devriye gezen polis ekibi şüpheliyi durdurdu. Yapılan araştırmada kapı ve pencerenin camiden çalındığı belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve işitme engelli olduğu öğrenilen şüpheli, ifade ve kimlik tespiti için İlyasköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

- Samsun