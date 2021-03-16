Son dakika: DİYARBAKIR Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı; o anlar kamerada
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Son dakika: DİYARBAKIR Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı; o anlar kamerada

16.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:26

Gelen son dakika haberlerine göre Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı; o anlar kameradaDİYARBAKIR'da öğlen vakti bir camiye giren hırsız, 8 bin TL değerindeki ses cihazını çaldı.

Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı; o anlar kamerada

DİYARBAKIR'da öğlen vakti bir camiye giren hırsız, 8 bin TL değerindeki ses cihazını çaldı. Hırsızın, cihazı cami içerisindeki kefene sarma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 11 Mart'ta öğle saatlerinde Bağlar ilçesindeki bir camide yaşandı. İddiaya göre, öğlen ezanını okumak için gelen cami imamı, ses cihazının olduğu odaya girdi. Ses sistemi cihazının yerinde olmadığını fark eden imam, güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin cihazı çaldığı ve kefene sardığı görüldü.

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, camiden 8 bin TL değerindeki ses cihazını çalarken güvenlik kameralarına yansıyan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika: DİYARBAKIR Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı; o anlar kamerada
Son dakika: DİYARBAKIR Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı; o anlar kamerada
Son dakika: DİYARBAKIR Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı; o anlar kamerada
Son dakika: DİYARBAKIR Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı; o anlar kamerada
Son dakika: DİYARBAKIR Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı; o anlar kamerada
Son dakika: DİYARBAKIR Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı; o anlar kamerada
Son dakika: DİYARBAKIR Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı; o anlar kamerada
Son dakika: DİYARBAKIR Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı; o anlar kamerada
Son dakika: DİYARBAKIR Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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