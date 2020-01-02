: Camiden ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı

02.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:15

Şanlıurfa'da camide yapılan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Merkez Eyyübiye ilçesinde İmam Aslan Camisi'nde namaz kılan cemaatten 2 kişi, çıkışta ayakkabısını bulamadı.

Bir süre etrafta ayakkabı arayan vatandaşlar, sonuç alamayınca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, caminin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kameraya yansıyan görüntülerde, şüphelinin cemaatin camiye girmesini beklediği ve sonrasında ayakkabılığı inceleyerek bir ayakkabıyı yere indirdiği görülüyor. Daha sonra bir ayakkabıyı daha alan ve montunun içine saklayan kişinin, indirdiği ilk ayakkabıyı giyerek uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA

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