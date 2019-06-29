Camiden ayağına uyan ayakkabıyı çalan hırsız kamerada

KONYA'da camiye gelen bir kişi, kendi ayakkabısını bırakıp, ayağına uyan başka bir ayakkabıyı çaldı. Bu anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, 27 Haziran günü saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde bulunan Hamza Yılmaz Camii'nde meydana geldi. Cemaat akşam namazını kılarken, camiye gelen kişi, ayakkabısını çıkartarak rafa koydu. Ardında başka birinin ayakkabısını alıp, denedi. Uymayınca, başka bir ayakkabıyı alıp giydi. Ayağına uyunca kendi ayakkabısını da camide bırakıp hızla uzaklaştı. Şüphelinin bu anları caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin ayakkabıları denerken etrafık kolaçan etmesi, ayağına olan ayakkabıyı giydikten sonra camiden uzaklaşması görülüyor. Aynı camiden daha öncede ayakkabı ve şemsiye çalındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

- Konya