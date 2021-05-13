Camiden anonsla yardım çağrısı

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İsrailli Yahudilerin Lid kentinde Filistinlilerin bulunduğu camiye gerçek mermilerle saldırdığı bildirildi.

İsrailli Yahudilerin Lid kentinde Filistinlilerin bulunduğu camiye gerçek mermilerle saldırdığı bildirildi.

Filistinli avukat Halid Zabarka, sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajında, "İsrailli Yahudiler akşam namazını kıldıktan sonra Lid kent merkezindeki büyük camiye saldırdı. (İsrailliler) Namaz sırasında üzerimize gerçek mermilerle ateş açtı. Filistinli gençler, burada onlara direndi ve buradan püskürttü." dedi.

Tüm Filistinlilere Lid kentine gelmeleri çağrısı yapan Zabarka, İsrail polisinin yerleşimcilerin kente gelmesine izin verdiğini ve fanatik grupların şehir içinde silahlı gruplar halinde gezdiklerini belirtti.

Aynı zamanda Filistin 1948 İslami Hareketi'nin yasaklı kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ın da avukatı Zabarka, "polisin kendilerini korumadığını, kendilerini savunmak için silah istediklerini" söyledi.

Taşlarla camiye saldırdılar

Öte yandan İsrailli foto muhabiri Oren Ziv, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup İsraillinin Lid kentindeki Dehmeş Camisi'ne taşlarla saldırdığını anlattı.

İsrail'in Lid şehrinde İsrail vatandaşı Filistinliler ve Yahudiler yaşıyor.

Camiden anonsla yardım çağrısı

Sosyal medya paylaşımlarında ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki Akka şehrinde bulunan Cezzar Ahmet Paşa Camisi'nden yapılan anonsta, "İsrailli Yahudilerin camiyi yakmaya çalıştığı" belirtilerek, Filistinli gençler camiyi savunmaya çağrıldı.

Daha sonra yapılan bir paylaşımda, imam, gençlerin yardıma geldiğini, camiyi koruduğunu ve Yahudilerin ibadethaneyi yakma girişiminin engellendiğini aktardı.

Lid kentinde sokağa çıkma yasağı başlangıcı öncesinde yeniden olaylar çıktı

Ülkede yaşanan gelişmelerin ardından İsrail ve Filistinlilerin bir arada yaşadığı özellikle Akka, Lid gibi kentlerde iç çatışmalar çıkabileceği yönünde basında çok sayıda yorum yer almıştı.

İsrail'in Lid kentinde bir Yahudi'nin Filistinliyi şehit etmesiyle başlayan olaylar nedeniyle olağanüstü hal ve 21.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı birçok kent ve beldede Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı