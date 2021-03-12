Camideki şehit adına yaptırılan çeşmenin musluklarını ikinci kez çaldılar
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Camideki şehit adına yaptırılan çeşmenin musluklarını ikinci kez çaldılar

12.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:30
Camideki şehit adına yaptırılan çeşmenin musluklarını ikinci kez çaldılar

Adana'nın Kozan ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Mümin Hancıoğlu adına bir camiye yaptırılan çeşmenin muslukları bir haftada iki kez hırsızlar tarafından çalındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Mümin Hancıoğlu adına bir camiye yaptırılan çeşmenin muslukları bir haftada iki kez hırsızlar tarafından çalındı.

Alınan bilgiye göre, Ayşe Fatma Hatun Camisinde Fatma Ünlüoğlu ve Şehit Uzman Çavuş Mümin Hancıoğlu adına yaptırılan çeşmenin muslukları hırsızların hedefi oldu. Bir hafta içinde hırsızlar 13 musluğu sökerek çaldılar. Hırsızlar ilk önce 7 musluğu ardından cemaatin yeniden yerine alıp taktırdığı 6 musluğu çaldılar. Cuma namazına gelen cami cemaatinden Murat Ünüvar, bir hafta içinde ikince kez muslukların çalındığını belirterek, "Bugüne kadar böyle bir şey olmamıştı. Bir haftada iki kez çalındı. İlk etapta 7 tane çalındı ikinci etapta 6 tane çalındı. Üzülüyor insan hırsıza rica ediyoruz caminin çeşmesine dokunmasın" dedi.

Cami cemaatinden Selçuk Yılmaz ise "Allah ıslah etsin. Bunu yapan kendi bilir aslında. Bizim görevimiz camiyi ayakta tutmak. Onun görevi çalmak. Onlar cehennemi bizler inşallah cenneti doldururuz. Allah ıslah etsin diyoruz" dedi.

Cami imamının şikayetçi olduğu hırsızlık olayı ile ilgili ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. - ADANA

Camideki şehit adına yaptırılan çeşmenin musluklarını ikinci kez çaldılar
Camideki şehit adına yaptırılan çeşmenin musluklarını ikinci kez çaldılar
Camideki şehit adına yaptırılan çeşmenin musluklarını ikinci kez çaldılar
Camideki şehit adına yaptırılan çeşmenin musluklarını ikinci kez çaldılar
Camideki şehit adına yaptırılan çeşmenin musluklarını ikinci kez çaldılar
Camideki şehit adına yaptırılan çeşmenin musluklarını ikinci kez çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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