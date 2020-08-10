Camideki kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular (2)
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Camideki kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular (2)

ÇOCUK OLDUKLARI TESPİT EDİLDİBursa'nın İnegöl ilçesindeki Üçevler Camii'ne girerek, dini kitapları dağıtan ve ses sistemine zarar verip kaçan kişiler için harekete geçen polis ekipleri, caminin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Camideki kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular (2)
10.08.2020 19:46 | Son Güncelleme: 10.08.2020 20:22

ÇOCUK OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Üçevler Camii'ne girerek, dini kitapları dağıtan ve ses sistemine zarar verip kaçan kişiler için harekete geçen polis ekipleri, caminin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Camiye öğle ile ikindi namazı arasında 5-6 yaşlarındaki iki çocuğun girdiğini ve içeriyi dağıttğını tespit eden polis ekipleri, ailelerine ulaştı. Ağabey-kardeş olan çocuklar, babaları ile birlikte Çocuk Şube ekiplerince karakola götürülürken, cami imamının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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