Camide uyuyan kişinin parasının çalınma anı kamerada
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Camide uyuyan kişinin parasının çalınma anı kamerada

Camide uyuyan kişinin parasının çalınma anı kameradaGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, evsiz olduğu için camide kalan suriye uyruklu Muhammed Halil'in (40), cami cemaatinin toplayıp kendisine verdiği 750 lirası, uyuduğu sırada çalındı.

Camide uyuyan kişinin parasının çalınma anı kamerada
31.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:17

Camide uyuyan kişinin parasının çalınma anı kamerada

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, evsiz olduğu için camide kalan suriye uyruklu Muhammed Halil'in (40), cami cemaatinin toplayıp kendisine verdiği 750 lirası, uyuduğu sırada çalındı. Hırısızın, pantolonu jiletle keserek parayı çaldığı anlar, cami kamerasına yansıdı.Olay, sabaha karşı Hacıali Öztürk Mahallesi'nde bulunan Dervişiye Camii'nde meydana geldi. Suriye'nin İdlib kentinden 5 yıl önce Türkiye'ye gelen ve evi olmadığı için sürekli camide kalan Muhammed Halil'in, uyuduğu saat 03.00 sıralarında camiye gelen bir kişi tarafından cebindeki 750 lirası çalındı. Caminin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kimliği belirlenemeyen hırsızın, etrafı kontrol ettikten sonra uyuyan Muhammed Halil'in yanına uzandığı, ardından pantolonunu jiletle keserek cebindeki paraları aldığı görüldü. Sabah uyandığında arka cebinin yırtık ve parasının çalındığını fark eden Muhammed Halil, durumu cami görevlisi Enver Soylu'ya anlattı. Güvenlik kamerasını inceleyen görevli, polise ihbarda bulundu. Camiye gelen polis ekipleri, Halil'in şikayetinin ardından güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Muhammed Halil, gece camide uyuduğu sırada cami cemaatinin bayram nedeniyle kendisine verdiği 750 liranın çalındığını belirterek, Hiç hissetmedim. Sabah elimi arka cebime attığımda fark ettim ve şikayetçi oldum dedi.


Kaynak: DHA

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