Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlı: Şeytana uydum (2)

Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlı: Şeytana uydum (2)

TUTUKLANDIKonya'da, namaz kılmak için camiye giren üniversite öğrencisi K.Y.'yi (20) zorla öpüp, sarıldığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli Mazhar O. (62), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlı: Şeytana uydum (2)

TUTUKLANDI
Konya'da, namaz kılmak için camiye giren üniversite öğrencisi K.Y.'yi (20) zorla öpüp, sarıldığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli Mazhar O. (62), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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