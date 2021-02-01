GAZİANTEP - Namaz kılıyormuş gibi yapıp cemaatten birinin cep telefonunu çalan hırsız tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

GAZİANTEP - Namaz kılıyormuş gibi yapıp cemaatten birinin cep telefonunu çalan hırsız tutuklandı

01.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:03

Gaziantep'te, girdiği camide namaz kılıyormuş gibi davranıp cemaatten birinin cep telefonunu çaldığı belirlenen hırsız tutuklandı.

Gaziantep'te, girdiği camide namaz kılıyormuş gibi davranıp cemaatten birinin cep telefonunu çaldığı belirlenen hırsız tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, İncilipınar Mahallesi'ndeki camide namaz kılan cemaatten birinin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini incelerken hırsızlık anını tespit etti.

Polis, olayı 17'si camiden hırsızlık olmak üzere 35 suç kaydı bulunan İ.K'nin gerçekleştirdiğini de belirledi.

Barak Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda kaçarken yakalanan İ.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin namaz kılıyor gibi yaparak, cemaate sokulduğu ve bir vatandaşın cep telefonunu alıp hızlıca camiden çıktığı görülüyor.

GAZİANTEP - Namaz kılıyormuş gibi yapıp cemaatten birinin cep telefonunu çalan hırsız tutuklandı
GAZİANTEP - Namaz kılıyormuş gibi yapıp cemaatten birinin cep telefonunu çalan hırsız tutuklandı
GAZİANTEP - Namaz kılıyormuş gibi yapıp cemaatten birinin cep telefonunu çalan hırsız tutuklandı
GAZİANTEP - Namaz kılıyormuş gibi yapıp cemaatten birinin cep telefonunu çalan hırsız tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Mehmet Muş Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Didem Kınalı Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Ersun Yanal Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GAZİANTEP - Namaz kılıyormuş gibi yapıp cemaatten birinin cep telefonunu çalan hırsız tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 18:03:07. #1.16#
title