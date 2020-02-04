Camide musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Camide musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında

KIRŞEHİR'de caminin şadırvanındaki muslukları çalarken güvenlik kamerasına yansıyan Y.E. (54), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

04.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:51
Camide musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında

KIRŞEHİR'de caminin şadırvanındaki muslukları çalarken güvenlik kamerasına yansıyan Y.E. (54), tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mahallesi Şehit Ekrem Ülker Caddesi'nde bulunan Camisi'nin şadırvanındaki musluklar 6 ay içinde 3 kez çalındı. Cami imamı Musa Toklucu, bunun üzerine 2 ay önce cami girişine güvenlik kamerası taktırdı. Geçen 27 Ocak'ta caminin şadırvanında bulunan 5 musluk yine çalındı. İmam, durumu polise verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, muslukları çalan kişinin Y.E. olduğunu belirledi. Muslukları yerinden söküp cebine koyarken görüntüye yansıyan Y.E., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
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