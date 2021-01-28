Camide kumbaradan para çalan çift, 27 saatlik kamera kaydından yakalandı
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Camide kumbaradan para çalan çift, 27 saatlik kamera kaydından yakalandı

28.01.2021 14:16 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:26
Camide kumbaradan para çalan çift, 27 saatlik kamera kaydından yakalandı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, girdikleri camide makasla bağış kumbarasını açıp, içindeki parayı çalarken, güvenlik kamerasına yansıyan A.K. ve T.Ö. adlı çift, polis ekiplerince 27 saatlik görüntü kaydı incelenerek yakalandı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde, girdikleri camide makasla bağış kumbarasını açıp, içindeki parayı çalarken, güvenlik kamerasına yansıyan A.K. ve T.Ö. adlı çift, polis ekiplerince 27 saatlik görüntü kaydı incelenerek yakalandı. 

Olay, önceki gün Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bulunan Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi'nde meydana geldi. Camiye kız arkadaşıyla gelen kimliği belirsiz şüpheli, ilk olarak dolapları kontrol etti ardından bağış kumbarasını açmaya çalıştı. Makasla kestikleri kumbaradaki parayı alan çift, camiden ayrıldı. Olay anı ise caminin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 8 kameranın 27 saatlik kaydını inceledi. Yapılan detaylı incelemelerde hırsızlık şüphelisi çiftin A.K. ve T.Ö. olduğu tespit edildi. Yakalanıp, gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Camide kumbaradan para çalan çift, 27 saatlik kamera kaydından yakalandı
Camide kumbaradan para çalan çift, 27 saatlik kamera kaydından yakalandı
Camide kumbaradan para çalan çift, 27 saatlik kamera kaydından yakalandı
Camide kumbaradan para çalan çift, 27 saatlik kamera kaydından yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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