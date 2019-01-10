Camide kaybettiği döviz dolu cüzdan bulundu.

Sivas'ta bir vatandaş, Ulucami'de namazını kılıp camiden çıktıktan sonra içerisinde 2 bin Euro, bin 500 Danimarka Kronu ve 40 TL bulunan cüzdanını düşürdüğünü fark etti. İçerisinde kredi kartları da bulanan kişi cüzdanını bulamayınca polisten yardım istedi. Polis ekipleri tarafından yürütülen hassas çalışma neticesinde cüzdan içindekilerle birlikte bulunarak sahibine teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA