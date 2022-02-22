Camide imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da, hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen camide, Kuran kursunda imam hatip Halil Okumuş'u (56) bıçakla yaralayan Serkan Kutlu (42), tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde camiye barınma amacıyla girdiğini öne sürdü.

Olay, geçen pazar akşamı Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Canlılar Camisi'nin içindeki Kuran kursu bölümünde, hırsızlık amacıyla içeri girdiği öne sürülen kişiyi fark eden imam hatip Halil Okumuş, müdahale etti. Yaşanan arbedede Okumuş'u 3 yerinden bıçaklayan şüpheli kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Halil Okumuş, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.