Camide hırsızlık yapan şahıs kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da camide hırsızlık yapan şahıs, bir caminin bahçesinde polis ekiplerince yakaladı. Yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, camideki hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Üsküdar'da Haziran ayında bir hırsız, Kısıklı Mahallesinde gece vakitlerinde bir camiye girerek burada hırsızlık yapmıştı. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyip camilerde güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü Güzeltepe Mahallesinde bir caminin önünde, hırsızın eşkal bilgilerine uyan ve şüpheli hareketler sergileyen bir şahsa rastladı. Polis ekiplerince durdurulan Abdülbaki G.isimli şahsın çantasında kapı açmaya yarayan keski aleti bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şahıs, Üsküdar'da camide meydana gelen hırsızlık olayının faili olduğun itiraf etti.

Yapılan çalışmalarda şahsın Üsküdar'da bir camide 'mala zarar verme' olayı ile, Bayrampaşa'da bir camide 'hırsızlık' olayının faili olduğu tespit edildi.

Yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA