Camide fenalaşan adama 112 müdahale etti
Camide fenalaşan adama 112 müdahale ettiHATAY - Hatay'da Cuma Namazı öncesi fenalaşan adama 112 ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırdı.
Camide fenalaşan adama 112 müdahale etti
HATAY - Hatay'da Cuma Namazı öncesi fenalaşan adama 112 ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırdı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Erzin ilçesi Merkez Camii'de meydana geldi. Oturduğu yerde namaz kılmak için ayağa kalkan İsmet M., birden yere düştü. Düştüğünü hören yanındaki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince kontrolü yapıldıktan sonra M., ambulans ile Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmet M.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.