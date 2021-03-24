Camide doğum yapan kedi ve 4 yavrusuna cemaat sahip çıktı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki cami cemaati bir kediye ve 4 yavrusuna sahip çıktı. Yavru kedilerin bakımını büyüyüp doğal ortamlarına bırakılıncaya kadar cemaatin üstleneceği bildirildi

Geçen hafta Cumartesi günü namaz kılmak için Züferbey Cami'sine gelen Selim Korkmaz, bir kedinin 4 yavrusuyla birlikte çıkarttığı sesleri duydu. Yaptığı incelemede sesin caminin bir köşesinden geldiğini gören Korkmaz, hemen yeni doğum yapan anne kedi ile 4 yavrusunu bir kutuya koydu. Ardından da Karacabey İlçe Müftülüğü'ne cami yöneticileriyle birlikte yeni doğum yapan kedi ve yavrularına bakacaklarının bilgisi verildi. Müftülüğün de camide bakılmasına izin verdiği kedilerin düzenli olarak sağlık kontrolleri veteriner hekim tarafından yapılırken, beslenmeleri de cemaat tarafından sağlanıyor.

'MERHAMET ETMEYENE MERHAMET EDİLMEZ'Cami müezzini Muhammed Bilgehan Demirtaş, soğuk havada 4 yavruyu sokağa atmaya gönüllerinin razı olmadığını belirtti. Demirtaş, "Kedileri görünce 'ne yapacağız?' diye düşündük. Allah razı olsun; müftülük de izin verdi. Yavrularımız büyüyüp, kendilerine bakabilecek erişkinliğe ulaşana değin camimizde bakılacak. 'Merhamet etmeyene merhamet edilmez' hadisimiz var. Hayvanlar bizimle birlikte dünyayı paylaşıyor. Rabbimiz inşallah yavrularımızı sağlıklı bir şekilde büyütmeyi nasip eyler" dedi.

- Mustafakemalpaşa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan ÖZHAN