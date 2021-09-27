HANÖNÜ, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Yılanlı köyünde camide çıkan yangını, cemaat büyümeden söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine bağlı Yılanlı köyü Çukursökü Mahallesine ait camide ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Bir süre sonra dumanı gören köylüler, camiden çıkan yangın büyümeden kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Yangının ardından itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek soğutma çalışması yaptı.

Yılanlı köyü Muhtarı Şükrü Karataç, köylerindeki camide elektrik kontağından yangın çıktığını ve yangına ilk olarak cemaatin müdahale ettiğini söyledi. Hanönü Belediyesi itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangının kısa sürede söndürüldüğünü söyleyen Muhtar Karataç, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yangında ahşap caminin bir kısmı ile camide bulunan bazı dini kitaplar zarar gördü. - KASTAMONU