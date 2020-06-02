Camide cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Camide cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin cemaat namaz kıldığı sırada camiye girip, imamın cep telefonunu alarak kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Camide cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
02.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:03

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin cemaat namaz kıldığı sırada camiye girip, imamın cep telefonunu alarak kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Çankaya Harbiye Mahallesi'nde bulunan Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, camide sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ikindi namazı kılındığı sırada içeriye girdi. Girişte bir süre cemaati kontrol eden şüpheli, daha sonra imam Osman Doğan'ın odasına geçti. Şüpheli, imamın cep telefonunu alarak camiden ayrıldı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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