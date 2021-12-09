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Camide bale yapan Rus kadın bu kez de bir eve izinsiz girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Camide bale yapan Rus kadın bu kez de bir eve izinsiz girdi Polis ekipleri tarafından yakalanan kadın, "Yorum yapmıyorum, siz yorum yapın" dedi Antalya'da daha önce camide namaz için bekleyen cemaatin önünde bale yaparak gündeme gelen ve polis tarafından güçlükle camiden çıkarılan Rus kadın, bu...

Camide bale yapan Rus kadın bu kez de bir eve izinsiz girdi

Polis ekipleri tarafından yakalanan kadın, "Yorum yapmıyorum, siz yorum yapın" dedi

ANTALYA - Antalya'da daha önce camide namaz için bekleyen cemaatin önünde bale yaparak gündeme gelen ve polis tarafından güçlükle camiden çıkarılan Rus kadın, bu kez bir eve sahibinden izinsiz girdi. Polis tarafından yakalanan kadının, "Yok yorum yapmıyorum. Yorumu siz yapın. Resmen iftira atıyorlar. Suç işliyor. Siz gidin polise şikayetçi olun. Ben köye gidiyorum. Bıktım sizden" sözleri şaşkınlık oluşturdu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2797. Sokak üzerinde müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir eve giren Rus uyruklu kadın, evde bulunan eşyaları bahçeye atmaya başladı. Durumu gören mahalle sakinleri, ev sahibine ve polis ekiplerine haber verdi. Ev sahibinin gelmesi ile evden uzaklaşan kadın, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı.

"Resmen iftira atıyorlar"

Rus uyruklu kadının rahat tavırları ise dikkat çekti. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin, "Daha önce de camiye girmiştiniz? Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna kadının "Yok yorum yapmıyorum. Yorumu siz yapın. Beyefendi sizin eviniz nerede onu bile bilmiyorum. Sizi ilk defa görüyorum. Resmen iftira atıyorlar. Suç işliyor. Siz gidin polise şikayetçi olun. Ben köye gidiyorum. Bıktım sizden" sözleri şaşkınlık oluşturdu.

"Eve girerek eşyaları sağa sola atmış"

Kadına polis ekiplerinin yanında tepki gösteren ev sahibi adam ise, "Siz benim eve neden girdiniz? İş yerinde çalışıyordum. Eve girerek eşyaları sağa sola atmış. Bu bayanın attığını söylediler. Koştum geldim" dedi.

Rus uyruklu kadın, daha önce tarihi Muratpaşa Camii'nde namaz için toplanan cemaatin önünde bale yapmış ve polis ekipleri tarafından camiden güçlükle çıkarılmıştı. Ev sahibinin şikayetçi olduğu kadın, polis ekipleri tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Camide bale yapan Rus kadın bu kez de bir eve izinsiz girdi

Camide bale yapan Rus kadın bu kez de bir eve izinsiz girdi

Camide bale yapan Rus kadın bu kez de bir eve izinsiz girdi

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