Camide ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Camide ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

02.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:08
Camide ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

'nın ilçesinde bir camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesinde bulunan İmam Aslan Camisi'nde yaşandı. Cami cemaati gibi öğle namazı saatlerinde içeri giren kimliği belirsiz kişi, bir süre ayakkabı rafının çevresinde oyalanarak cemaatin içeri girmesini bekledi. Sağa sola bakınarak kimsenin olmadığını fark eden hırsız, iki çift ayakkabıyı çalarak uzaklaştı.


Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızın bir çift ayakkabıyı montunun altına gizleyerek, diğerini de ayağına giyerek camiden çıktığı görülüyor.


Ayakkabısı çalınan vatandaşların şikayeti üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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