Cami Yıkımından Pişman Olan Hindu Onlarca Camiyi Onardı

Hindistan'da, Müslümanlar ve Hindular arasında on yıllardır anlaşmazlığa konu olan Babri Camisi'nin 1992'deki yıkımına katılan Hindu, Müslüman olduktan sonra 90'dan fazla caminin inşa ve onarımında yer aldı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, aşırılıkçı Hindular tarafından 1992'de yıkılan Babri Camisi'nin yıkımına katılan Balbir Singh isimli kişi, Müslüman olarak "Muhammed Amir" adını aldı ve yaşadığı suçluluk duygusuyla 90'dan fazla cami ile mescidin inşaatına ve onarımına katıldı.

Amir, India Today'e verdiği bir röportajda, yıkımı sırasında caminin kubbesine kazma ve küreklerle çıkan ilk kişi olduğunu söyleyerek "Yıkımdan hemen sonra çok fazla suçluluk duyuyordum ve bu, İslam'ı kabul etmeye karar verdiğim andı." dedi.

Amir, kendisi gibi sonradan Müslüman olan arkadaşı Muhammed Umar ile günahlarının bağışlanması için 100'e yakın camiyi restore etme sözünü yerine getirdiklerini ifade ediyor.

İslam'ı kabul ettikten sonra Müslüman bir kadınla evlenen ve aynı zamanda vaiz olarak görev yapan Amir, İslam'ı anlatıyor.

Yıkılan caminin arazisi Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusu

Tarihi Ayodhya şehrinde geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor.



Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini iddia ediyor.



Aşırılıkçı Hindular, Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni Aralık 1992'de yıkmıştı.



Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.



Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini talep ediyor.



Mesele yargıya yansırken Hindistan Yüksek Mahkemesi, davayla ilgili duruşmayı Ocak 2019'da ertelemişti.

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Faizabad kentinin adının, kasım ayında Ayodhya olarak değiştirilmesine karar verilmişti.



Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindular tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyor.



Hindistan'da iktidardaki Bhartiya Janata Partisinin (BJP) Başkanı Amit Shah, geçen hafta, Müslümanlar ve Hindular arasında on yıllardır anlaşmazlığa konu olan Babri Camisi arazisinde yeni bir Hindu tapınağı inşa edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA