'Cami Yapı Ekipmanları Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı
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'Cami Yapı Ekipmanları Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı

'Cami Yapı Ekipmanları Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı, cami sektörünün Türkiye'deki ve Dünya'daki önemli organizasyonlarından biri olarak 'Proaktif Fuarcılık' tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı, cami sektörünün Türkiye'deki ve Dünya'daki önemli organizasyonlarından biri olarak 'Proaktif Fuarcılık' tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Proaktif fuarcılık tarafından 11'incisi düzenlenen 'Cami Yapı Ekipmanları Fuarı' İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. 132 firmanın katıldığı fuara, sanatsal ve kültürel değerlerle tarihi dokulardan esinlenen, güncellenen ve tarihi bugünle birleştiren en yeni çalışmalar ile tüm dünyadan gelen ziyaretçilere ve katılımcılara sunuluyor. Dünya'daki ve Türkiye'deki projelere imza atmış mimarların ve firmaların yer aldığı fuar, bu yılda yurtdışından katılımcı başvurusunu karşılıyor. Fuar, cami yapımı iç dizaynı ile günümüze kadar gelen yetenekli markaların yön verdiği bilgi, birikim ve ustalık örneklerin sergileneceği, Osmanlı-Selçuklu ve günümüz mimarisinin yansıtılacağı sanatı, estetik ile buluşturuyor.

"2021 yılında camii sektöründe ki dönen cironun 1.6 milyar dolar olmasını bekliyoruz"

Cami sektörü hakkında değerlendirmede bulunan Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, "Türkiye genelindeki camii imamlarımız, müftülerimiz, iş adamları, belediye başkanları fuarımızı ziyaret etmeye başladı. Fuarımıza 132 firma katılıyor. Bu firmaların yüzde 80'ni 82 ülkeye ihracat yapan firmalar. Salgın döneminde camii sektörü artışa geçti. Bundan dolayı camii sektöründe halı, çini, mihrap, minber, avize gibi camii ürünlerinin sergilendiği fuar. Bu fuarda firma sahipleri üreticilerle birlikte bire bir görüşebiliyorlar. Biz 2021 yılında camii sektöründe dönen cironun 1.6 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Bir caminin Türkiye genelinde yaklaşık 6-7 milyon gibi bir rakam ile bitiyor. Fuarımıza herkesi davet ediyoruz. Bu fuarda ziyaretçiler, camii ile ilgili anahtar teslim mimarları bulabilecekler. Halı üreticileri gibi camii ile ilgili birçok üreticilere ulaşacaklar" diyerek sözlerini tamamladı.

Fuar, 9-12 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. - İSTANBUL

'Cami Yapı Ekipmanları Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı
'Cami Yapı Ekipmanları Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı
'Cami Yapı Ekipmanları Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı
'Cami Yapı Ekipmanları Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı
'Cami Yapı Ekipmanları Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı
'Cami Yapı Ekipmanları Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı
'Cami Yapı Ekipmanları Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı
'Cami Yapı Ekipmanları Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı
'Cami Yapı Ekipmanları Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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'Cami Yapı Ekipmanları Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı - Haberler Ekonomi
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