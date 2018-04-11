Cami Yapı Ekipmanları Fuarı 12 Nisan'da Kapılarını Açıyor

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı 12 Nisan'da İstanbul Fuar Merkezinde kapılarını açıyor. Anadolu Selçuklu döneminden, Osmanlı dönemine, Cumhuriyet dönemi camileriyle ve günümüze kadar gelen özel çalışmalar, geleneksel cami sanatı ve sektördeki tüm meslek sahipleri, en özel çalışmalarını sergileyecek.

Proaktif Fuarcılık tarafından organize edilen Cami Yapı Ekipmanları Fuarı 12 Nisan'da İstanbul Fuar Merkezinde kapılarını açıyor. Bu sene 5'incisi düzenlenen fuarda sadece 'cami mimarisi' değil, tüm sektörden usta eller, kaliteli çalışmaları ile bir araya gelecek. Ayrıca fuarda düzenlenecek çalıştaylarla sektör sorunlarını masaya yatırılacak.

Fuar ile ilgili açıklama yapan Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, "Tüm Türkiye'den ve dünyanın birçok şehrinden uzun yıllardır sektörde kaliteli iş yapmaya özen gösteren firmaların katılım sağladığı fuarda, özellikle son teknoloji ile üretilen ve tasarlanan ürünler sergilenecek. Gelenekten geleceğe tüm sanatsal değerleri buluşturan, geometri dehası mimari tasarımları, tarihi mirasımızı; camilerimizi günümüz modern sanatlarla ve mimariyle birleştiren ve sosyal alanlarla da desteklenen yeni camilerimizin inşa edilmesi için tüm mimarinin ve yapı çalışmalarının sergilendiği fuarımız beşinci yılında. Güzel sanatların örneklerini sergileyen firmalarımız, yıllardır emek verdikleri çalışmalarını fuarda sergileyecekler. Sanat çalışmalarını, vitraydan nakkaşa, cam işçiliğinden, ahşap sanatlarına, mimari yenilikleri ve teknolojiyi birleştiren Cami Yapı Ekipmanları Fuarı, hem sektöre dair sorunlar ele alınacak, hem de düzenlenecek konferanslarla geleceğe yön verecek" dedi.

Şahin; "Üst düzeyden önemli kişilerin açılışını yapacağı ve üst düzey katılımcıların bulunacağı fuarımız, 'sektörde bir ilki' oluşturmaktadır. Mimariyi, sanatı, sanatsal çalışmaları, farklı cami mimarisinin örneklerini görmek isteyen herkesi fuarımıza ve çalıştaylarımıza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada; Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, KOSGEB tarafından desteklenen fuarda; Anadolu Selçuklu döneminden, Osmanlı dönemine, Cumhuriyet dönemi camileriyle ve günümüze kadar gelen özel çalışmalar, geleneksel cami sanatı ve sektördeki tüm meslek sahipleri, en özel çalışmalarını sergileyecek.

Ayrıca; 16 Nisan'a kadar açık kalacak fuarda; farklı mimari, sanatsal çalışmalar ve farklı cami mimarisinin örnekleri katılımcıların beğenisine sunulacak. - İSTANBUL