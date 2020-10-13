Cami ve okullarda su israfı önleniyor
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Cami ve okullarda su israfı önleniyor

13.10.2020 11:48 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:52
Cami ve okullarda su israfı önleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, su israfını önlemek amacıyla Antalya ve ilçelerindeki cami ve okulların su tesisatlarını elden geçiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, su israfını önlemek amacıyla Antalya ve ilçelerindeki cami ve okulların su tesisatlarını elden geçiriyor.

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından "Su Tesisatları ile Musluk Arızaları Tespit ve Tamir Projesi" kapsamında belirli aralıklarla camiler ve okullar ziyaret edilerek, su tesisatlarına bağlı eskimiş bozuk musluklar yenileri ile değiştiriliyor.

Ekipler Antalya genelinde cami ve okulları dolaşarak bozuk ve eskimiş olan, görev yapmayan muslukları tespit ediyor. Bu musluklar ASAT personeli tarafından bedelsiz olarak yenileniyor. Basit onarım gerektirenler de tamir ediliyor. Böylece akıtan musluklardan suyun boşa gitmesi önleniyor. ASAT'ın örnek uygulaması sayesinde büyük oranda su israfının önüne geçilirken kamu hizmeti açısından katkı sunulmuş oluyor. Ekiplerin sahadaki tespit çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Cami ve okullarda su israfı önleniyor
Cami ve okullarda su israfı önleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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