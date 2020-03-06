Cami ve mescitlerde Mevlid-i Şerif okundu, 4 bin kişiye şehitler için ikram yapıldı

06.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:56

Bilecik'te Cuma namazına müteakip 4 cami 2 mescitte şehitler için Mevlid-i Şerif okunurken, cami çıkışı 4 bin kişiye pilav ayran ikram edildi.



Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi esnafı, mahalledeki Mevlana mescidinde cuma günü Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler için Mevlid-i Şerif okunarak pilav dağıtmak için aralarında para toplamaya başladılar. Bu kampanya çığ gibi büyürken, duyarlı vatandaşlar tarafından yardımlar yağmaya başladı. Hedeflenen paranın üzerinde bir para toplanınca program 4 cami 2 mescide taşındı. Bugün Cuma namazına müteakip 6 yerde şehitler için Mevlid-i Şerif okunurken, cami çıkışı 4bin cemaate pilav ayran ikram edildi.



Program, Bilecik merkez Bahçelievler Hamidiye Cami, Balahatun Camii, Mevlana Mescidi, Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Mescidi, Dursun Fakıh Camii, Kayı Boyu Cami'nde düzenlendi. - BİLECİK

Kaynak: İHA