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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ekonomi

Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs önlemleriyle ilgili, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir.

16.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:53
Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs önlemleriyle ilgili, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir." dedi.

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Kaynak: Dunya.com

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