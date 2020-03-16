Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs önlemleriyle ilgili, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir.
16.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:53
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs önlemleriyle ilgili, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir." dedi.
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Kaynak: Dunya.com