Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs önlemleriyle ilgili, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs önlemleriyle ilgili, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir." dedi. Kaynak: Dunya.com