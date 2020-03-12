Cami ve mescitler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor Samsun'da cami, mescit ve Kur'an kursları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

Samsun'da cami, mescit ve Kur'an kursları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

Samsun Müftülüğünce ibadethaneler ve Kur'an kursları, rutin temizlik işlemleri haricinde dezenfekte edilerek cemaatin hizmetine sunuluyor.

Pazar Camisi'ndeki çalışmaları inceleyen İlkadım Müftüsü Seyfullah Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ibadethanelerde koronavirüse karşı çeşitli tedbirler aldıklarını söyledi.

Çakır, içinde bulunulan mübarek üç aylarda camilerin daha çok dolduğuna işaret ederek, "Bulaşıcı hastalıkların görülmeye başlandığı ilk cuma olması nedeniyle tüm camilerimizde, mescit ve Kur'an kurslarımızda hijyen noktasında gerekli tedbirleri almaya son derece önem veriyoruz." dedi.

Vatandaşları kişisel temizlik konusunda her zamankinden daha duyarlı olmaya davet eden Çakır, amaçlarının vatandaşların gönül rahatlığıyla camilerde ibaretlerini yapmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

İslam'da temizliğe son derece önem verildiğini vurgulayan Çakır, Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle il genelinde tüm ibadethanelerin dezenfekte edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA